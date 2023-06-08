نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تتعاقد على لحوم حية ومجمدة من السودان وأوغندا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 05:06 مساءً - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الوزارة عملت علي التوسع والتنوع في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة.

وأشار المصيلحي، إلى أنه تم التعاقد مع دول إفريقية بالإضافة إلى ‏دولة الهند لاستيراد تلك اللحوم كالسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا، ‏لافتا أن تنوع المناشيء سوف يساهم في توفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن منها بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.

وكشف وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، عن وصول كميات كبيرة من الرؤوس المتعاقد عليها ‏بمجزر ومحجر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، ومجزر ومحجر سفاجا بالغردقة، ومجزر أبو ‏سمبل بأسوان.

وأكد أنه جاري التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على توفير 5000 طن لحوم مجمدة برازيلي ومتوقع طرحها بأسعار تنافسية تسهم في تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلا عن اتخاذ إجراءات التعاقد على 1000 طن لحوم هندية مجمدة متوقع وصولها ‏هذا الشهر.

وفي تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي من اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ‏كشف عن توافر ما يقرب من 2600 رأس ماشية بقرى حي بمحجر ومجزر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، فضلاً عن أن هناك 5000 رأس بقرى تم حجرها وحجزها بدولة السوادان تمهيدا لشحنها إلى مصر وتسير إجراءات الشحن بشكل طبيعي الآن.

وقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون والتنسيق مع الشركة المصرية السودانية والحصول على الموافقات الاستيرادية اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من دولة جيبوتي لما يقرب من 10 الآلف رأس بقري.

واستقبل ميناء سفاجا البحري سفينة محملة بـ 2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي، لتصل الكميات التي تم استلامها حتي الآن 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها، وذلك في إطار خطة الوزارة لاستعدادات عيد الأضحي المبارك.

كما أشار التقرير إلى أنه جارى وصول 5000 رأس اغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية ومتوقع وصولها الفترة الحالية وذبحها بمجزر الأدبية بالسويس، فضلا عن كمية 5000 ذبيحة ضأن مبردة من اوغندا مخطط وصولها هذا الشهر.

وأكد اللواء أحمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية، على توافر 4000 طن كأرصدة من الدواجن المجمدة المستوردة تكفي لتغطية الاحتياجات، بالإضافة إلي التعاقد علي ‏استيراد أوراك/ صدور دواجن مجمدة بإجمالي كمية 600 طن، وسيتم طرحها للمستهلك بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن الشركة تزيد الضخ اليومي للحوم الطازجة والمجمدة وطرحها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة والشوادر المختلفة بالمحافظات مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك لتلبية احتياجات المواطنين منها.‏

‏ وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن تلك اللحوم يتم الكشف ‏البيطري عليها من دول المنشأ والكشف الطبي عليها أيضا بعد دخولها ‏الأراضي المصرية قبل ذبحها، مؤكدا أن اللحوم الحية تذبح بالمجازر ‏المصرية ويتم الكشف الطبي عليها قبل طرحها بالمجمعات الاستهلاكية.‏