اقتصادية قناة السويس تطرح 20% من أسهم بورسعيد لتداول…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 05:06 مساءً - إسلام سالم _ وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على طرح نسبة 20% من أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة المصرية، حيث تمتلك الهيئة 39% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك في إطار تفعيل خطة الطروحات الحكومية لجذب استثمارات أجنبية.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقده وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية، لمناقشة واعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية في العديد من القطاعات الصناعية التي تستهدف المنطقة توطينها حتى 2025.