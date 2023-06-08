اقتصادية قناة السويس: تنفيذ مشروع صيني لدرفلة الحديد…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 05:06 مساءً - إسلام سالم _ أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موافقته على مشروع شين فينج الصينية لدرفلة الحديد بالسخنة على أن يتم الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المعنية.

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وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن المشروع مقام على مساحة 750 ألف متر مربع باستثمارات 300 مليون دولار ويستهدف تصدير منتجاته للأسواق الخارجية، بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنوياً من لفائف الصاج.

وأوضحت أن المشروع يوفر 1200 فرصة عمل، ويعد واحداً من المشروعات الصينية الهامة التي تمت المفاوضات بشأنها مع مسئولي الشركة في العاصمة الصينية بكين خلال الجولة الترويجية لرئيس المنطقة الاقتصادية ووفد مرافق نهاية الشهر الماضي.