اقتصادية قناة السويس: التفاوض بشأن 8 عروض لمشروعات هيدروجين…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 05:06 مساءً - إسلام سالما_اكشف مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مستجدات المشروعات المتعلقة بالموانئ والتي يجري التفاوض بشأنها حاليا، حيث تبلغ 4 مشروعات بمينائي شرق بورسعيد والسخنة بإجمالي أطوال أرصفة 4074 متر، إضافة إلى خطة تطوير ميناء الأدبية والتي تبدأ خلال النصف الثاني من العام الجاري.

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وأكد المجلس في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه يجري أيضا دراسة عروض لنحو 8 مشروعات لصناعات الهيدروجين الأخضر على أن يتم تنفيذ المفاوضات بشأنها خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأشارت الهيئة إلى متابعة مشروعات الـ9 اتفاقيات إطارية التي تم توقيعها خلال قمة المناخ، ويجري حاليا تنفيذ مباحثات بشأن تفعيل مذكرات التفاهم لنحو 14 مشروع آخرين.