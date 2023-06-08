وزير الزراعة يعلن فتح أسواق الفلبين أمام الموالح المصرية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 05:06 مساءً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق الفلبين وأوزبكستان أمام صادرات مصر من الموالح والبصل لأول مره، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري

وأفاد التقرير أنه تم الانتهاء من اجراءات فتح سوق الفلبين امام صادرات الموالح المصرية ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالفلبين وفقا للقوانين الخاصة بهم ويمكن البدء في تصدير الموالح إعتبارا من 15 يونيو.

جدير بالذكر، أن المفاوضات الفنيه الخاصه بهذا الملف قد بدأت بين الحجر الزراعي المصري ونظيره الفلبيني منذ 2019 وانتهت بزياره فنيه من الجانب الفلبيني لتقييم المنظومه التصديريه المصريه والتي أوصت نتائجها بالموافقه علي السير في إجراءات فتح السوق الفلبيني أمام الموالح المصريه.

كما أفاد التقرير أيضا أنه تم الانتهاء من إجراءات فتح سوق أوزبكستان امام صادرات البصل المصري لأول مره.

وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة وطلبا متزايدا من معظم الأسواق العالمية نظرا لجودتها وخاصة اسواق أوروبا وأمريكا وشرق آسيا وذلك بعد تطوير منظومة الحجر الزراعي وتطبيق أقصى معايير الجودة والصحة النباتية وفتح اكتر من 80 سوق تصديري جديد امام الصادرات الزراعية المصريه.