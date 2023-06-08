وليد جمال الدين: الموافقة على 46 مشروعا بالمناطق الصناعية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 05:06 مساءً - إسلام سالم _ أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استثمارات المناطق الصناعية خلال الفترة من يوليو وحتى مايو الماضيين بحصول 46 مشروعاً على الموافقة النهائية.

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وأضاف جمال الدين في بيان صحفي، اليوم، أنه سيتم تنفيذ مشروعات متنوعة بتكاليف استثمارية 1.2 مليار دولار لنحو 15 مشروع و2.4 مليار جنيه تكاليف استثمارية لنحو 31 مشروعاً.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية، أن هناك 43 مشروعاً بالمناطق الصناعية حصلت على موافقة مبدئية لحين استكمال الدراسات الفنية، حيث تبلغ استثمارات 13 مشروع منها 1.6 مليار دولار واستثمارات 30 مشروعا حوالي 3 مليارات جنيه.