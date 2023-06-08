ارتفاع طفيف في أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 2340 جنيها

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 06:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مع صعود نسبي للأوقية بالبورصة العالمية وسط ترقب للأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»: لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الأربعاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2340 جنيهًا.

ولكنه أشار بأن أسعار الذهب تشهد تقلبات وتحركات في نطاق ضيق بين منذ بداية التعاملات الصباحية، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، لتسجل مستوى 1946 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1560 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18720 جنيهًا.

ولفت إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تشهد استقرارًا نسبيًا بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية مع ثبات حركة المبيعات، وسعر صرف الدولار بالأسواق الرسمية والموزاية، وسط ترقب للأسواق لمصير أسعار الفائدة بالبنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة.