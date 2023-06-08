- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصادية قناة السويس: تنفيذ مجمع صناعي لإنتاج الفولاذ… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 06:12 مساءً - إسلام سالم _ كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إقامة أول مجمع صناعي لإنتاج الفولاذ في المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية باستثمارات تبلغ 610 ملايين دولار بمساحة إجمالية 1.2 مليون متر مربع.
إقرأ أيضا.. اقتصادية قناة السويس توافق على مشروع صيني لصناعة الملابس الجاهزة باستثمارات 40 مليون دولار
وأشارت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى انقسام المشروع لثلاث مراحل بمساحة 400 ألف متر مربع لكل مرحلة، وبطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً.
وأوضحت أنه سيتم تصدير كامل منتجات المشروع للأسواق الخارجية من خلال ميناء شرق بورسعيد، مؤكده أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتنمية سيناء وتوفير فرص العمل لأبنائها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتصادية قناة السويس: تنفيذ مجمع صناعي لإنتاج الفولاذ… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.