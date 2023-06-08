اقتصادية قناة السويس: تنفيذ مجمع صناعي لإنتاج الفولاذ…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 06:12 مساءً - إسلام سالم _ كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إقامة أول مجمع صناعي لإنتاج الفولاذ في المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية باستثمارات تبلغ 610 ملايين دولار بمساحة إجمالية 1.2 مليون متر مربع.

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وأشارت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى انقسام المشروع لثلاث مراحل بمساحة 400 ألف متر مربع لكل مرحلة، وبطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً.

وأوضحت أنه سيتم تصدير كامل منتجات المشروع للأسواق الخارجية من خلال ميناء شرق بورسعيد، مؤكده أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتنمية سيناء وتوفير فرص العمل لأبنائها.