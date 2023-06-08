نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصادية السويس: تنفيذ مشروع كونكريت بلس لتصنيع الإطارات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 يونيو 2023 09:12 مساءً - إسلام سالم _ وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تنفيذ مشروع شركة كونكريت بلس لتصنيع الإطارات على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة داخل المطور شركة التنمية الرئيسية الذراع الاستثماري للهيئة الاقتصادية. إقرأ أيضا.. اقتصادية قناة السويس: تنفيذ مجمع صناعي لإنتاج الفولاذ باستثمارات 610 ملايين دولار وكشفت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، عن وصول استثمارات المشروع لنحو 750 مليون يورو، حيث يستهدف إنتاج 2.4 مليون إطار سنوياً لمركبات النقل والسيارات الملاكي، كما يوفر 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

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