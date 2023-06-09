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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصادية قناة السويس: إنشاء منطقة تخزين لصالح فليكس الهندية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 يونيو 2023 12:12 صباحاً - إسلام سالم _ وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على إنشاء منطقة تخزين للمادة الخام لمنتجات شركة فليكس الهندية داخل ميناء السخنة، حيث تعد أحد الاستثمارات الهندية الحديثة.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع الشركة مارس الماضي لإنتاج البولي ايثيلين باستثمارات 110 مليون دولار، داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، على مساحة 250 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية 30 ألف طن شهرياً ما يوفر 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
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