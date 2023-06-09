مال وأعمال

تعيين أحمد سعد مديرا تنفيذيا جديدا لاقتصادية قناة السويس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تعيين أحمد سعد مديرا تنفيذيا جديدا لاقتصادية قناة السويس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 يونيو 2023 12:12 صباحاً - إسلام سالم _ قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعيين أحمد سعد مديراً تنفيذياً جديدا ً، لاستكمال الهيكل الإداري للهيئة والذي من شأنه تسريع وتيرة العمل داخل المنطقة في شتى القطاعات.

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كما تطرق اجتماع مجلس إدارة الهيئة اليوم، إلى الموقف الترويجي للمنطقة الاقتصادية وخطة المنطقة للتعريف بالفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية المستهدفة والدراسة الجاري إعدادها بشأن استراتيجية الهيئة الترويجية حتى 2030، من حيث دراسة الوضع التنافسي للمنطقة مقارنة بالمناطق المناظرة لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً في الشرق الأوسط وإفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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