نعرض لكم الان تفاصيل خبر تعيين أحمد سعد مديرا تنفيذيا جديدا لاقتصادية قناة السويس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 يونيو 2023 12:12 صباحاً - إسلام سالم _ قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعيين أحمد سعد مديراً تنفيذياً جديدا ً، لاستكمال الهيكل الإداري للهيئة والذي من شأنه تسريع وتيرة العمل داخل المنطقة في شتى القطاعات. إقرأ أيضا.. اقتصادية قناة السويس: تنفيذ مجمع صناعي لإنتاج الفولاذ باستثمارات 610 ملايين دولار كما تطرق اجتماع مجلس إدارة الهيئة اليوم، إلى الموقف الترويجي للمنطقة الاقتصادية وخطة المنطقة للتعريف بالفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية المستهدفة والدراسة الجاري إعدادها بشأن استراتيجية الهيئة الترويجية حتى 2030، من حيث دراسة الوضع التنافسي للمنطقة مقارنة بالمناطق المناظرة لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً في الشرق الأوسط وإفريقيا.

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