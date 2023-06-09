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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تفوق التوقعات وترتفع إلى 261… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 يونيو 2023 10:10 صباحاً - _ سجل عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل مع تزايد مخاطر الركود.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 28 ألف طلب إلى مستوى معدل، في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 261 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو، وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا تقديم 235 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الاقتصاد أضاف 339 ألف وظيفة في مايو، وبالرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 3.7 بالمئة من 3.4 بالمئة في أبريل، فهو لا يزال منخفضا بالمعايير التاريخية.
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