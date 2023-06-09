وزير الري في بيان: الدولة المصرية تؤكد ثقتها في نقيب…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 يونيو 2023 02:02 مساءً - شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، والفريق كامل الوزير وزير النقل في المؤتمر الصحفي الذى نظمته نقابة المهندسين المصرية.

وأشار الدكتور سويلم لما شهده اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين يوم 30 مايو 2023 من أحداث مؤسفة.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكل من شارك في حل هذه الأزمة بحيادية تامة من كافة أجهزة الدولة، والتوجه بالتحية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، والفريق كامل الوزير وزير النقل على ما بذلوه من مجهودات حثيثة خلال الفترة الماضية.

وأكد على أهمية الحفاظ على نقابة المهندسين ، متوجها بالشكر لجميع مهندسي مصر على دورهم في الحفاظ مكانة على هذه النقابة العريقة.

وألقى سويلم وزير الموارد المائية والري البيان التالي:

المهندس طارق النبراوي – نقيب المهندسين

* السادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمهندسين مصر

بناء علي ما شاب إجراءات الجمعية العمومية التي عُقدت في 30 مايو 2023وبالتنسيق والتشاور مع اللجان المشكلة للإشراف علي إجراءات الجمعية العمومية وعدم تمكن اللجنة القضائية ولجنة الإشراف علي الانتخابات من استكمال أعمال الجمعية العمومية ووقوع أحداث مؤسفة أدت إلي عدم إعلان النتيجة.

فإن جموع المهندسين والدولة المصرية تؤكد ثقتها في المهندس طارق النبراوي نقيباً للمهندسين وتشجب ما حدث من قلة لا تقدر دور ومكانة نقابة المهندسين، ودور المهندسين في بناء مصر الحديثة وتؤكد علي وحدة الجمعية العمومية، واصطفافها خلف النقيب لإعلاء شأن المهنة ومراعاة مصالح المهندسين.