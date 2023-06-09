عبد العزيز بن سلمان: مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 يونيو 2023 06:12 مساءً - وكالات _ قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، بين شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وشبكة جنوب العراق، الذي تم توقيع عقد تنفيذه، بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي ووزارة الكهرباء في العراق، على هامش قمة “جدة للأمن والتنمية” في يوليو الماضي، يُمثّل أحد المشروعات التي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون، بين دول المجلس والعراق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار بن سلمان إلى أن الربط الكهربائي توجُّهٌ يتبناه كثير من الدول، لما يحققه من تعزيز أمن الشبكات المترابطة واستقرارها، وتعظيم الفوائد الاقتصادية منها، وزيادة قدراتها على إدماج مصادر الطاقة المتجددة فيها، ولما يُسهم به في إيجاد سوق إقليمية ودولية لتبادل الطاقة الكهربائية وتصديرها.

وأضاف أُنشئت شبكة الربط الكهربائي، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناء على نتيجة الدراسة التي أعدت خلال الفترة من عام 1984 عام 1986، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، والتي قام بتنفيذها كل من معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعهد الأبحاث العلمية في الكويت، مع بعض الاستشاريين العالميين، وبإشراف فريق عمل فني من الدول الأعضاء، وما تبعها من دراسات تفصيلية أكدت المنافع التي يمكن أن تجنيها الدول من الربط الكهربائي.

ولفت إلى أنه نتيجة لهذه الدراسات، تم اعتماد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في قمة مسقط عام 1997. واليوم، ترى دول الخليج، جميعها، الفوائد المتحققة، من هذا المشروع منذ بدء تشغيله عام 2009.

أما فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي المباشر، فإنه يجري تنفيذ مبادئ اتفاق الربط الموقعة بين الجانبين الشقيقين، حيث يمتد هذا المشروع من مدينة عرعر شمال المملكة، إلى اليوسفية غرب بغداد، وتبلغ سعته الأولية 1000 ميجاوات.

وسيدعم المشروع، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الخليجي العراقي، عند اكتمالهما وتشغيلهما، الشبكة الكهربائية العراقية، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات الشعب العراقي من الكهرباء في السنوات القادمة، كما سيعزز أمن واستقرار الشبكات الكهربائية المترابطة.