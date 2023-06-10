الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات عدم رفع الفائدة

دبي - احمد فتحي في السبت 10 يونيو 2023 12:12 صباحاً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، لكن الآمال في عدم إقدام الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة جعلت المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 03:04 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1964.79 دولار للأونصة، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9%. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.

وقال تيم ووترر كبير، محللي السوق في كيه.سي.إم تِريد إن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة دعم توقعات توقف الفيدرالي الأمريكي مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو، وقد سمح التراجع الناتج عن ذلك في عوائد الخزانة بارتفاع سعر الذهب.

وأضاف أن التراجع الطفيف أمر طبيعي بعد الارتفاع في ظل بعض عمليات جني الأرباح.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي بلغها في الجلسة السابقة. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو، والمقرر صدوره في 13 يونيو حزيران قبل اجتماع الفدرالي، والذي سيقدم للمستثمرين وضوحًا أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وحث صندوق النقد الدولي أمس الخميس الفدرالي الأميركي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على “التمسك بالمسار” فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبقاء متيقظين في مكافحة التضخم.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.3387 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1365.39 دولار.