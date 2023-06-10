السيد القصير: الصادرات الزراعية تتجاوز 4.1 مليون طن خلال 5…

دبي - احمد فتحي في السبت 10 يونيو 2023 12:12 صباحاً - أكد السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بلوغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 4 مليون و118 ألف و871 طن من المنتجات الزراعية وذلك خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى أول يونيو 2023 بزيادة قدرها 606 ألف و302 طن عن نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت حوالي 3 مليون و512 ألف و569 .

جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه الوزير من أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 845 ألف 989 طن، بالإضافة إلي تصدير 786 ألف 468 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

بينما تم تصدير 281 ألف و729 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 54 ألف و169 طن، في حين احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 52 ألف و 791 طن.

واحتلت صادرات مصر من العنب على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 52 الف و556 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 43 الف و528 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 23 الف و 116 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الف و662 طن.

وحصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9478 طن، وحصل الرمان على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 3520 طن.