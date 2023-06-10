مال وأعمال

الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع بنسبة 7.2% خلال أبريل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع بنسبة 7.2% خلال أبريل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 10 يونيو 2023 02:16 مساءً - سبوتنيك نيوز _ أفاد المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء اليوم الجمعة، بأن حجم الإنتاج الصناعي في إيطاليا انخفض بنسبة 7.2% في أبريل الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعتبر أقوى انخفاض في ثلاث سنوات.

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ونقلت “سبوتنيك” بيانا صادرا عن المعهد قال فيه إنه تم تسجيل انخفاض في الإنتاج للشهر الرابع على التوالي وفي جميع الصناعات الرئيسية.

وتابع البيان: “كان الانخفاض بنسبة 12.6% في قطاع الطاقة، وسالب 11% في إنتاج السلع الوسيطة، والتي لا تستخدم للاستهلاك النهائي ولكن لإنتاج مزيد من السلع والخدمات، بينما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 7.2%”.

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وأوضح المعهد أن إيطاليا لم تشهد مثل هذا الانخفاض القوي في الإنتاج الصناعي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حين تم تسجيل انخفاض مماثل في يوليو 2020 عند 8.3 % على أساس سنوي، ومع ذلك، يرى الخبراء إنه في ذلك الوقت كانت البلاد في المرحلة الثانية من حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة “كوفيد-19”.

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ووصف رئيس الاتحاد الوطني للمستهلكين في إيطاليا، ماسيميليانو دونا، التراجع الحاد في الإنتاج الصناعي بأنه “هزيمة شديدة للشركات والبلد بأسره” وبأنه “دليل على عدم وجود سياسات لاستعادة القدرة الشرائية”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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