الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع بنسبة 7.2% خلال أبريل…

دبي - احمد فتحي في السبت 10 يونيو 2023 02:16 مساءً - سبوتنيك نيوز _ أفاد المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء اليوم الجمعة، بأن حجم الإنتاج الصناعي في إيطاليا انخفض بنسبة 7.2% في أبريل الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعتبر أقوى انخفاض في ثلاث سنوات.

ونقلت “سبوتنيك” بيانا صادرا عن المعهد قال فيه إنه تم تسجيل انخفاض في الإنتاج للشهر الرابع على التوالي وفي جميع الصناعات الرئيسية.

وتابع البيان: “كان الانخفاض بنسبة 12.6% في قطاع الطاقة، وسالب 11% في إنتاج السلع الوسيطة، والتي لا تستخدم للاستهلاك النهائي ولكن لإنتاج مزيد من السلع والخدمات، بينما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 7.2%”.

وأوضح المعهد أن إيطاليا لم تشهد مثل هذا الانخفاض القوي في الإنتاج الصناعي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حين تم تسجيل انخفاض مماثل في يوليو 2020 عند 8.3 % على أساس سنوي، ومع ذلك، يرى الخبراء إنه في ذلك الوقت كانت البلاد في المرحلة الثانية من حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة “كوفيد-19”.

ووصف رئيس الاتحاد الوطني للمستهلكين في إيطاليا، ماسيميليانو دونا، التراجع الحاد في الإنتاج الصناعي بأنه “هزيمة شديدة للشركات والبلد بأسره” وبأنه “دليل على عدم وجود سياسات لاستعادة القدرة الشرائية”.