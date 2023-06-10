- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش تخفض تصنيف تونس الائتماني إلى -ccc من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 10 يونيو 2023 02:16 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ، أمس الجمعة، تخفيض تصنيف تونس الائتماني إلى –ccc ، حيث ترى أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات.
وأوضحت الوكالة في بيان أن خفض تصنيف تونس الائتماني يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.
وفي ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023.
ومع ذلك، تتوقع الوكالة تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف في 2024 وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط.
وأشارت إلى أن التصور الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة.
كما ترى أن جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعاً مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة والإنفاق على الدعم 90% من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024.
وتقول Fitch إن تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيتش تخفض تصنيف تونس الائتماني إلى -ccc على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.