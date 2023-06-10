فيتش تخفض تصنيف تونس الائتماني إلى -‏ccc

دبي - احمد فتحي في السبت 10 يونيو 2023 02:16 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت وكالة ‏فيتش للتصنيفات الائتمانية ، أمس الجمعة، تخفيض تصنيف تونس الائتماني إلى –‏ccc‏ ، حيث ‏ترى أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها ‏الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات.‏

وأوضحت الوكالة في بيان أن خفض تصنيف تونس الائتماني يعكس عدم اليقين ‏بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.‏

وفي ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي من الممكن أن تحصل تونس على ‏تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023.‏

ومع ذلك، تتوقع الوكالة تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف ‏في 2024 وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط.‏

وأشارت إلى أن التصور الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق ‏النقد الدولي بنهاية العام لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة.‏

كما ترى أن جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعاً مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة ‏والإنفاق على الدعم 90% من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024.‏

وتقول ‏Fitch‏ إن تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل ‏تأثر الميزانية بالصدمات.‏