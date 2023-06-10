- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية للكهرباء تنفذ 3 مشروعات لتعزيز ربط وموثوقية الشبكة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 10 يونيو 2023 02:16 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ ثلاثة مشروعاتٍ استراتيجية لتعزيز ربط وموثوقية الشبكة الكهربائية، بطول 774.5 كيلو متراً، وتشمل محافظة رفحاء، ومحافظة الوجه، ومنطقة نجران، وأن قيمتها الإجمالية تجاوزت ملياراً وأربعمائة مليون ريال.
وتمت هذه المشروعات تحت إشراف وزارة الطاقة، وبتوجيهاتٍ ومتابعة من عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة.
وأوضحت السعودية للكهرباء أن المشروع الأول من هذه المشروعات تضمن ربط محافظة رفحاء، بالشبكة العامة للكهرباء في القطاع الشرقي.
واشتمل هذا المشروع على إنشاء خط هوائي بجهد 380 كيلوفولت، وبقدرة تبلغ 1650 كيلوفولت أمبير، وبطول يصل إلى 328 كيلومتراً، يربط بين القصيمة ورفحاء، مع ربط المشروع بمحطة تحويل رفحاء الرئيسة.
وتضمن المشروع الثاني ربط محطة توليد ضباء الخضراء مع محافظة الوجه بخط هوائي بجهد 380 كيلوفولت، وبقدرة تبلغ 1650 كيلوفولت أمبير، وبطول يصل إلى 210 كيلومترات.
ويحقق هذا المشروع الاستفادة المثلى من التوليد الاقتصادي بمحطة توليد ضباء الخضراء، كما أنه يُعدّ أحد خطوط الربط الاستراتيجية لشبكة الشمال الغربي بشبكة المنطقة الغربية.
أما المشروع الثالث الاستراتيجي، فيتمثل في إنشاء خط لربط منطقة نجران مع محطة الفرعاء في منطقة عسير، من خلال إنشاء خط هوائي بجهد 380 كيلوفولت، وبقدرة تبلغ 1650 كيلوفولت أمبير، وبطول يصل إلى 236.5 كيلومتراً.
ويوفر هذا المشروع مصدر تغذية إضافياً لزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي عسير ونجران.
وأشارت السعودية للكهرباء إلى أن هذه المشروعات الثلاثة تُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تمكنت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشروعات؛ إحدى شركات السعودية للكهرباء، من تنفيذها في وقت قياسي.
وأوضحت أنها ستحقق فوائد عديدة من أهمها؛ ضمان موثوقية واستمرارية الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين، والحفاظ على استمرار التيار الكهربائي في الشبكة، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدرات وحدات توليد الطاقة الكهربائية. وبيّنت الشركة أن هذه المشروعات ستسهم في تخفيض استهلاك الوقود السائل، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتمتلك السعودية للكهرباء شبكة من خطوط النقل الكهربائي؛ ذات الجهد العالي والفائق، يقارب إجمالي أطوالها 93 ألف كيلومتر دائري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية للكهرباء تنفذ 3 مشروعات لتعزيز ربط وموثوقية الشبكة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.