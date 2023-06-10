نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية للكهرباء تنفذ 3 مشروعات لتعزيز ‏ربط وموثوقية الشبكة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 10 يونيو 2023 02:16 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ ثلاثة مشروعاتٍ استراتيجية لتعزيز ربط ‏وموثوقية الشبكة الكهربائية، بطول 774.5 كيلو متراً، وتشمل محافظة رفحاء، ومحافظة الوجه، ومنطقة ‏نجران، وأن قيمتها الإجمالية تجاوزت ملياراً وأربعمائة مليون ريال. ‏

وتمت هذه ‏المشروعات تحت إشراف وزارة الطاقة، وبتوجيهاتٍ ومتابعة من عبدالعزيز بن سلمان وزير ‏الطاقة.

وأوضحت السعودية للكهرباء أن المشروع الأول من هذه المشروعات تضمن ربط ‏محافظة رفحاء، بالشبكة العامة للكهرباء في القطاع الشرقي.

واشتمل هذا ‏المشروع على إنشاء خط هوائي بجهد 380 كيلوفولت، وبقدرة تبلغ 1650 ‏كيلوفولت أمبير، وبطول يصل إلى 328 كيلومتراً، يربط بين القصيمة ورفحاء، مع ‏ربط المشروع بمحطة تحويل رفحاء الرئيسة.‏

وتضمن المشروع الثاني ربط محطة توليد ضباء الخضراء مع محافظة الوجه ‏بخط هوائي بجهد 380 كيلوفولت، وبقدرة تبلغ 1650 كيلوفولت أمبير، وبطول ‏يصل إلى 210 كيلومترات.

ويحقق هذا المشروع الاستفادة المثلى من التوليد ‏الاقتصادي بمحطة توليد ضباء الخضراء، كما أنه يُعدّ أحد خطوط الربط ‏الاستراتيجية لشبكة الشمال الغربي بشبكة المنطقة الغربية.‏

أما المشروع الثالث الاستراتيجي، فيتمثل في إنشاء خط لربط منطقة نجران مع ‏محطة الفرعاء في منطقة عسير، من خلال إنشاء خط هوائي بجهد 380 كيلوفولت، ‏وبقدرة تبلغ 1650 كيلوفولت أمبير، وبطول يصل إلى 236.5 كيلومتراً.

ويوفر ‏هذا المشروع مصدر تغذية إضافياً لزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي ‏عسير ونجران.‏

وأشارت السعودية للكهرباء إلى أن هذه المشروعات الثلاثة تُعد من المشروعات ‏الاستراتيجية التي تمكنت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشروعات؛ إحدى ‏شركات السعودية للكهرباء، من تنفيذها في وقت قياسي.

وأوضحت أنها ستحقق فوائد ‏عديدة من أهمها؛ ضمان موثوقية واستمرارية الخدمة الكهربائية المقدمة ‏للمشتركين، والحفاظ على استمرار التيار الكهربائي في الشبكة، وتحقيق الاستفادة ‏القصوى من قدرات وحدات توليد الطاقة الكهربائية. وبيّنت الشركة أن هذه ‏المشروعات ستسهم في تخفيض استهلاك الوقود السائل، وتقليل الانبعاثات ‏الكربونية. ‏

وتمتلك السعودية للكهرباء شبكة من خطوط النقل الكهربائي؛ ‏ذات الجهد العالي والفائق، يقارب إجمالي أطوالها 93 ألف كيلومتر دائري.‏