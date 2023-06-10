مال وأعمال

عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية يرتفع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية يرتفع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 10 يونيو 2023 05:07 مساءً - _ كشفت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم السبت، ارتفاع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو الماضي، مقابل 30.6% في أبريل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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