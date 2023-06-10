نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية يرتفع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 10 يونيو 2023 05:07 مساءً - _ كشفت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم السبت، ارتفاع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو الماضي، مقابل 30.6% في أبريل.

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