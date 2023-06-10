وزير التموين: ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 5.9…

دبي - احمد فتحي في السبت 10 يونيو 2023 10:10 مساءً - إسلام سالم_ قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وصل إلى ما يقرب من 5.9 شهر، مؤكدًا ارتفاع معدلات التوريد المحلي إلى 3.44 مليون طن حتى الآن.

وأضاف المصيلحي، على هامش وضع حجر أساس أول مخزن استراتيجي بالسويس، اليوم السبت، أن الوزارة استوردت حوالي 3 ملايين طن قمح منذ بداية العام المالي الجاري.

وفيما يخص تعثر إحدى الشركات الأجنبية في توريد 55 ألف طن قمح مستورد، أكد وزير التموين، أن الشركات التي فازت بمناقصات هيئة السلع التموينية ملتزمة بعمليات التوريد دون أي مشاكل.

وأشار المصيلحي إلى مطالبة إحدى الشركات بتنويع كميات الأقماح المتوقع تسليمها بين الأوكرانية والروسية، وجميعها مناشئ مقبولة.