عشماوي: البورصة السلعية تداولت مليون طن قمح خلال 55 جلسة حتى…

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 يونيو 2023 12:12 صباحاً - إسلام سالم_ قال الدكتور ابراهيم عشماوي ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن البورصة تداولت حوالي مليون طن قمح بالبورصة خلال 55 جلسة، كما وصل عدد المطاحن التى تتعامل مع البورصة 132 مطحن حتى الآن.

وأضاف عشماوي، على هامش وضع حجر أساس مخزن استراتيجي بالسويس، اليوم، أن طرح القمح للتداول في البورصة ساهم بشكل كبير في فرض الاستقرار بأسعار القمح والدقيق بالسوق المحلية.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، أن الفترة الماضية شهدت استيراد حوالي 110 آلاف طن ذرة صفراء تم طرح حوالي 30 ألف طن ذرة صفراء منهم بالبورصة ما خفض أسعارها من 19 إلى 14 ألف جنيه للطن محليا، حيث بلغ عدد شركات الأعلاف التي تتداول الذرة على البورصة نحو 60 شركة.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد دخول نحو 4 سلع للتداول بالبورصة، وهم القطن والردة والسكر والأرز، مشيرا إلى أن البورصة تدرس أيضا طرح الصويا على أن يتم توفيرها من جانب الهيئة العامة للسلع التموينية.

وشدد أن البورصة السلعية تعمل حاليا كبائع للسلع كمرحلة أولى ومن الممكن أن تعمل كمشتري مثل العديد من البورصات العالمية منها: تركيا وبيلاروسيا.