عشماوي: زيادة تمويل المؤسسة الدولية الإسلامية بقيمة 100…

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 يونيو 2023 10:17 صباحاً - إسلام سالم_ أكد الدكتور ابراهيم عشماوي ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، تمديد وزيادة حجم التمويل من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بحوالي 100 مليون دولار جديدة لتبلغ 700 مليون دولار.

وأضاف عشماوي، على هامش وضع حجر أساس أول مخزن استراتيجي بالسويس، اليوم السبت، أنه يتم استخدام التمويلات والقروض بحسب الاحتياجات الفعلية، على أن تكون قصيرة الأمد وموجهة لشراء السلع الأساسية كالأقماح والزيوت.

وفيما يتعلق بإعلان مصر الانسحاب من إتفاقية تجارة الحبوب، أشار إلى أن مصر عضو بالاتفاقية حتى 30 يونيو الجاري، ويجري حاليا بالتعاون مع كلا من وزارتي التجارة والصناعة والخارجية، الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالاستمرار من عدمه.

ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، إلى أن مصر لم تستفد خلال الفترة الماضية من الاتفاقية بالشكل الأمثل.

وأوضح أن أكثر الاستفادات التي حصلت عليها الدولة المصرية كانت متعلقة بالحصول على الاحصاءات الخاصة بتداول الحبوب والغلال فقط، إلا أن تلك الاحصاءات متوفرة لدى أكثر من مصدر وبالتالي كان قرار الدولة المصرية التخارج من هذه الاتفاقية.

وشدد أن مصر تعيد النظر حاليًا في التخارج من الاتفاقية بعد حدوث ردود أفعال من جانب منتجي الأقماح على مستوى دول العالم خاصة وأن وجود مصر في هذه الاتفاقية هام للغاية لكونها أكبر مستورد للأقماح على مستوى العالم.