23 ألف شيك مرتجع خلال شهر

انت الان تتابع خبر23 ألف شيك مرتجع خلال شهر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر أيار الماضي بنسبة 59.3%، حيث بلغ عددها 23.3 ألف شيك مقارنة مع 14.7 ألف شيك في نيسان، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبينت الشركة، في تقريرها الصادر عن إحصائيات نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات التابع للبنك المركزي الأردني، أن إجمالي عدد الشيكات المتداولة في نيسان بلغ 678 ألف شيك، مقابل 456 ألف شيك في الشهر الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 48%.

ويظهر التقرير، أن 67.9% من الشيكات المرتجعة (15.865 شيكا) كانت لأسباب مالية، و32.1% من الشيكات المرتجعة (7.479 شيكا) كانت لأسباب تقنية.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة لشهر أيار الماضي 3.77 مليارات دينار أردني، مقارنة مع 3.04 مليارات دينار في نيسان، وبارتفاع نسبته 24%.

فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر أيار 130 مليون دينار مقابل 95 مليون دينار في نيسان، وبارتفاع بلغت نسبته 36.9%.