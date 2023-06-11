نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: إعادة النظر في جدوى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 يونيو 2023 01:10 مساءً - إسلام سالم _ قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، الدكتور إبراهيم عشماوي، إن مصر لا تزال عضوًا باتفاقية تجارة الحبوب الأممية حتى 30 يونيو الجاري. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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