مال وأعمال

فايز الضباعني رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية خلفا لمختار توفيق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر فايز الضباعني رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية خلفا لمختار توفيق من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 يونيو 2023 02:07 مساءً - أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا رقم ( 278 ) لسنة 2023، بتكليف الدكتور فايز الضباعني بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة، وذلك خلفا لمختار توفيق والذي بلغ سن المعاش بعد رحلة من العطاء والتفاني والاخلاص في العمل وخدمة بلده ومصلحته.

predco_adv_2021

كما أصدر وزير المالية قرارًا رقم ( 279 ) لسنة 2023 بتكليف كل من الدكتور السيد محمود محمد عبد الله صقر، ورشا عبد العال حسن عبد الله راضي بتسيير أعمال وظيفتي نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوي الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، بالإضافة إلى عملهما وذلك لحين شغل هاتين الوظيفتين .

كما أصدر معيط قرارًا رقم ( 280 ) لسنة 2023 بتكليف خالد محمود محمد حسن بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، بقطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بالمصلحة ، وذلك بالإضافة إلى عمله .

BonatMisr

جدير بالذكر أن الدكتور فايز الضباعني قد تدرج في العديد من الوظائف والمناصب القيادية بالمصلحة، حيث كان مأمور فحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان من عام 1991، ثم مفتش بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي من عام 1996، ثم مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب من عام 2000، ثم مدير عام الإدارة العامة للدراسات الفنية بقطاع مكتب رئيس المصلحة اعتبارا من عام 2010 .

HapiSalonWhite

وتولى وظيفة مدير عام المكتب الفني لقطاع مكافحة التهرب الضريبي من عام 2013، ثم مشرفاً على قطاع مكافحة التهرب الضريبي من عام 2014، ثم رئيس الإدارة المركزية للتوثيق الإلكتروني وتشغيل النماذج الضريبية من 2019 .

كما تولى منصب رئيس مركز متوسطي الممولين خلال الفترة من 22/11/2020 حتى 17/5/2022 ، ثم رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية والمشرف على مأموريات ضرائب الشركات المساهمة و الاستثمار .

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايز الضباعني رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية خلفا لمختار توفيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا