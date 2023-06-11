انت الان تتابع خبر السعودية .. الإنتاج الصناعي يرتفع 3.2 بالمئة في أبريل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 3.2 بالمئة لشهر أبريل لعام 2023، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

وأوضحت الهيئة أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

كما أظهرت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر أبريل من العام الحالي بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

وارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعًا بنسبة 25.5 بالمئة، مقارنة بشهر أبريل 2022.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية نما بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

ونمت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي و1 بالمئة على أساس فصلي، كما حققت الأنشطة الحكومية نموا قدره 4.9 بالمئة على أساس سنوي، و1.1 بالمئة على أساس فصلي.