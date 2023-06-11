توجّه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم 10 آلاف شركة أردنية

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رياض - احمد صلاح - استقبل وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية عبدالله الدردري.

واستعرض الفراية والدردري أوجه التعاون ما بين برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة الداخلية.

وعرض الفرايه الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في المجال التنموي والجهود الانسانية التي قدمتها للاجئين السوريين، كما استعرض الجهود التي تقوم بها المملكة لتحقيق التعافي الاقتصادي وخصوصا بعد جائحة فيروس كورونا من خلال رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي وتطوير القطاع العام.

وثمن الفرايه الدور الكبير الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الأردن من خلال دعم برامج التنمية المحلية وضرورةان تغطي المشاريع التي ينفذها برنامج الامم المتحدة جميع محافظات المملكة.

وأكّد على تطلع الأردن إلى أن تساهم الجهات المانحة في دعم المشاريع الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

الدردوري، أكّد مواصلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي تقديم الدعم للأردن والسعي لتوسيع هذا الدعم ليشمل جميع الفئات.

وبين أن UNDP يفكر في المستقبل لتطوير الموارد الماليه منخفضة التكاليف وتطوير المنظومة التمويلية لتوسيع دعم الشركات الصغيرة ليشمل 10 الاف شركة على مدى 4 سنوات المقبلة.

وقال، إنّ برنامج الأمم المتحدة الانمائي على استعداد لدعم وزارة الداخلية لتطوير رؤية وطنية شاملة تعزز من الدور التنموي للوزارة.

وحضر اللقاء رندا ابو الحسن الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الأردن.