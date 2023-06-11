760 مليون دينار حجم الاستثمار في البحر الميت

انت الان تتابع خبر760 مليون دينار حجم الاستثمار في البحر الميت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الاستثمار في منطقة البحر الميت التنموية مهم؛ مما يتطلب ضرورة الارتقاء بالمنطقة وتطويرها بالشكل الذي يليق بمكانتها.

ووفق بيان للوزارة، أكدت الحرص على تشجيع الفرص الاستثمارية وتوليد فرص عمل جديدة وتحفيز القطاع السياحي في المنطقة.

جاء ذلك، خلال جولتها، اليوم الأحد، في منطقة البحر الميت التنموية، لتفقد سير العمل في عدد من المرافق العامة والخدمية، إضافة إلى زيارة عدد من المشاريع الاستثمارية ولقاء عدد من المستثمرين؛ بهدف الاستماع لهم والوقوف على احتياجاتهم وتقديم حلول علمية وعملية لأي تحديات يواجهونها.

وأكدت السقاف، أهمية المناطق التنموية للاقتصاد الوطني، كونها تساعد على توزيع مكاسب التنمية على جميع محافظات المملكة، وتسهم بتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات.

كما أكدت أهمية منطقة البحر الميت التنموية التي تعد من أهم المناطق التنموية في المملكة، نظراً للميزات العالمية التي يتمتع بها البحر الميت ولموقعه الجغرافي على الخريطة العالمية.

ودعت إلى تشجيع الاستثمار في ظل وجود هذه الميزات، بما يضمن إنعاش الحركة الاستثمارية في المنطقة، ويحسن الخدمات المقدمة، ويسرع إنجاز أعمال التطوير، كإنشاء البنية التحتية الأساسية وإدامتها، وتشييد المباني والقيام بالتحسينات وأعمال الصيانة، وتوفير المتطلبات والاشتراطات البيئية وخدمات جمع النفايات والتخلص منها، لتكون تلك المناطق ذات تنافسية عالية في جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها.

وبلغ حجم الاستثمارات القائمة والمتعاقد والمتوافق عليها في منطقة البحر الميت التنموية، حتى نهاية عام 2022 قرابة 724 مليون دينار.

ووقعت إدارة المناطق التنموية خلال عام 2022، اتفاقيات تطوير متنوعة في منطقة البحر الميت التنموية، بحجم استثمار متوقع أن يصل إلى 34 مليون دينار.