انت الان تتابع خبر اسعار الخضار و الفواكة بالسوق المحلي الأحد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3884 طنا، منها 2746 طن خضار، و926 طن فواكه، و212 طنا من الورقيات.

وتراوحت الأسعار، بحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و20، والبطاطا بين 20 و30، والبندورة بين 7 و12، والجزر بين 25 و40، والخيار بين 20 و30، والزهرة بين 25 و50، والليمون بين 50 و70، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.