757 مليون دينار الحوالات المنفذة بالدينار الأردني في أيار

انت الان تتابع خبر757 مليون دينار الحوالات المنفذة بالدينار الأردني في أيار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني في شهر أيار الماضي إلى 925 ألف دينار، مقارنة مع 888 ألف دينار في الشهر الذي سبقه، بنسبة ارتفاع بلغت 4.1%، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

ووفق التقارير التي جمعتها (جوباك) للشهر الماضي، فإن قيمة الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغت الشهر الماضي 757 مليون دينار، مقارنة مع 673 مليون دينار في نيسان، وبارتفاع بلغت نسبته 12.6%، وفقا للمملكة.

وكشف التقرير أن إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية بلغت في أيار 5.716 حوالة بالدولار وبقيمة 37 مليون دولار، و387 حوالة باليورو بقيمة 2.9 مليون يورو، و47 حوالة نفذت بالجنيه الإسترليني بقيمة 0.52 مليون جنيه إسترليني.