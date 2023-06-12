مال وأعمال

بورصة السلع تعتزم طرح القطن والردة والسكر والأرز للتداول

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بورصة السلع تعتزم طرح القطن والردة والسكر والأرز للتداول من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - إسلام سالم _ قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، الدكتور ابراهيم عشماوي، إن بورصة السلع تداولت نحو مليون طن قمح خلال 55 جلسة، كما وصل عدد المطاحن التي تتعامل مع البورصة إلى 132 مطحنًا حتى الآن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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