نعرض لكم الان تفاصيل خبر بورصة السلع تعتزم طرح القطن والردة والسكر والأرز للتداول من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - إسلام سالم _ قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، الدكتور ابراهيم عشماوي، إن بورصة السلع تداولت نحو مليون طن قمح خلال 55 جلسة، كما وصل عدد المطاحن التي تتعامل مع البورصة إلى 132 مطحنًا حتى الآن. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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