نعرض لكم الان تفاصيل خبر المنصورة للدواجن: انخفاض مرتقب لأسعار الأعلاف بنسبة 25% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس إسلام نجيب، رئيس شركة المنصورة للدواجن، إن أسعار الأعلاف تشهد ارتفاعا نسبيًّا في الفترة الحالية، نتيجة احتجاز عدد من السفن القادمة من روسيا وأوكرانيا على الشواطئ المصرية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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