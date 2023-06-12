نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد البهي: مردود إيجابي مباشر لقرار سداد 1% فقط من التخليص… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومستشار غرفة صناعة الأدوية، إن وزارة المالية تهدف من خلال إجراءات تسهيل التخليص الجمركي إلى أن تصبح الجمارك بوابة لعبور البضائع وليس للتخزين. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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