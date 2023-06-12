نعرض لكم الان تفاصيل خبر اتحاد منتجي الدواجن: أزمة تراكم الشحنات في الموانئ لم تنته… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - فاطمة أبوزيد _ قال الدكتور محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن أزمة الإفراج عن شحنات الأعلاف المحتجزة في الموانئ لم تنته بشكل كامل، إلا أن الوضع الحالي أفضل بكل تأكيد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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