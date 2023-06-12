نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمود سرج: بعض المستوردين يستفيدون بالإفراج المسبق ومعظمهم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - شريف ناصر _ أكد محمود سرج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، أن خفض سداد ضرائب البضائع المستوردة قبل وصولها من 30% إلى 1% قرار جيد للغاية ويساهم في تنفيذ الإفراج الجمركي بشكل مجاني تقريبًا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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