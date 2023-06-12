نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي طلبة: تيسيرات المالية تعزز حركة البضائع وتمنع تكدسها… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - أحمد عبد الرحمن _ قال مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ورئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية سابقًا، إن قرار خفض رسوم التخليص الجمركي مسبق السداد إلى 1% بدلًا من 30% يساهم في تعزيز حركة البضائع بالموانئ وعدم تكدسها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجدي طلبة: تيسيرات المالية تعزز حركة البضائع وتمنع تكدسها… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.