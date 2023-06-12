نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. رواد صناعة الدواجن يضعون خارطة طريق النهوض بالمنظومة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - فاطمة أبوزيد _ شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا حادًّا في أسعار الأعلاف، أحد أهم مكونات إنتاج الدواجن، نتيجة تراجع عمليات الإفراج عن الشحنات في الموانئ المصرية، ما أدى لتراجع المعروض واستنفاد مخزون التجار بالسوق المحلية، بحسب عدد من رواد صناعة الدواجن. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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