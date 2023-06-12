مال وأعمال

بيك الباتروس: إنشاء 3 مشروعات سياحية تضم 1500 غرفة في البحر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيك الباتروس: إنشاء 3 مشروعات سياحية تضم 1500 غرفة في البحر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - هاجر عطية _ قال رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس إن الشركة تستهدف التوسع بإنشاء 3 مشروعات سياحية كبري تضم 1500 غرفة جديدة على الأقل في محافظات البحر الأحمر، والانتهاء منها خلال عامين، رافضًا الإفصاح عن التكلفة الاستثمارية للمشروع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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