نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيك الباتروس: إنشاء 3 مشروعات سياحية تضم 1500 غرفة في البحر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - هاجر عطية _ قال رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس إن الشركة تستهدف التوسع بإنشاء 3 مشروعات سياحية كبري تضم 1500 غرفة جديدة على الأقل في محافظات البحر الأحمر، والانتهاء منها خلال عامين، رافضًا الإفصاح عن التكلفة الاستثمارية للمشروع. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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