نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد جودة: انتشار ثقافة التسويق أونلاين وراء نمو القطاع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - فاطمة أبو زيد – قال محمد جودة، مدير التسويق للنمو الإلكتروني بشركة بيي لخدمات حلول الدفع الذكية، إن فترة كورونا كانت حقبة ذهبية للتجارة الإلكترونية نظرًا لمكوث المصريين في المنزل، مضيفًا أن معدل نمو التجارة الإلكترونية حاليًا بطيء مقارنة بفترة كورونا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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