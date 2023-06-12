نعرض لكم الان تفاصيل خبر جمعية مستثمري السياحة بمرسي علم: الأولوية لإصلاح الفنادق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - هاجر عطية _ يري رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية في البحر الأحمر، ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، أن الأولوية في الفترة الحالية يجب أن توجه لإصلاح الفنادق المتعثرة في الغردقة والبحر الأحمر بدلًا من التوسع وإنشاء فنادق جديدة بتكاليف مرتفعة، لافتًا إلى أن حجم الطاقة الإيوائية لهذه الفنادق تكفي حتى 30% من العدد المستهدف من السائحين. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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