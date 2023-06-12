نعرض لكم الان تفاصيل خبر خالد أبو المكارم: خفض الجمارك يدعم منافسة المنتجات بالأسواق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - إسلام سالم _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شركة مكارم تكس، إن قرار السماح للمستوردين أو وكلائهم باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي عن البضائع المستوردة من الخارج يقلل من الوقت المستغرق ويحد من عمليات تكدسها بالموانئ. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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