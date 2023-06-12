نعرض لكم الان تفاصيل خبر الوادي العالمية للاستثمار والتنمية: مطالب بتأجيل سداد فواتير… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - هاجر عطية _ قال عادل مراد، مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، إن القطاع السياحي بحاجة إلى مبادرات لصيانة المنشآت الفندقية الموجودة، خصوصًا أن العديد من الغرف خارج الخدمة لعدم صلاحيتها للاستخدام، ما يؤثر على حجم الطاقة الإيوائية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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