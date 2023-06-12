نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدحت نافع: تخفيض الرسوم مسبقة الدفع يحقق السيولة ويخفف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إن إجراءات تسهيل التخليص الجمركي وتخفيض الرسوم مسبقة الدفع تحمل أهدافًا مزدوجة تتمثل في تحقيق قدر من السيولة في المنافذ الجمركية لعدم تكدس البضائع في الموانئ، وتخفيف الأعباء عن المستوردين. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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