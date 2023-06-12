نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. المبادرات الأمل الكبير لدعم السياحة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - هاجر عطية _ اتفق رجال أعمال وأعضاء الغرف السياحية، على ضرورة الإعلان عن مبادرات لدعم قطاع السياحة بأقل فائدة ممكنة وأطول مدة سداد، وذلك لصيانة الفنادق والمنشآت السياحية ثم التطرق لاستكمال المشاريع التوسعية، مؤكدين على صعوبة التوسع في إنشاء أعداد أكبر من الغرف والوصول للعدد المستهدف البالغ 500 ألف غرفة خلال 5 سنوات فقط. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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