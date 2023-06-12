مال وأعمال

سمير صبري: ضرورة إعفاء المواد الخام المستوردة من الرسوم…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سمير صبري: ضرورة إعفاء المواد الخام المستوردة من الرسوم… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - إسلام سالم _ قال سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن قرار السماح للمستوردين أو وكلائهم باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي عن البضائع المستوردة من الخارج جيد للغاية، خاصة أن المستثمرين الأجانب على وجه التحديد كانوا يعانون من صعوبة كبيرة خلال إجراءات الإفراج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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