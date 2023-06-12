نعرض لكم الان تفاصيل خبر سعيد إمبابي: استكمال منظومة الشمول المالي يتطلب تسهيلات أكثر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - فاطمة أبو زيد – قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لشركة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن فترة كورونا كانت هي الفترة الأزهى والأفضل لزيادة ونمو التجارة الإلكترونية، مضيفًا أن هذا النمو استمر حتى الوقت الحالي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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