نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس شعبة الثروة الداجنة: خروج 40% من المستثمرين بعد ارتفاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - فاطمة أبوزيد _ قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأعلاف ارتفعت مرة أخرى خلال الفترة الحالية بعد انخفاضها سابقًا، نتيجة عدم وجود رقابة صارمة على الأسعار بالسوق المحلية، رغم تراجع الأسعار عالميًّا بنحو 10%. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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