عاجل.. البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي يرتفع إلى 40.3% في مايو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - كشفت بيانات البنك المركزي المصري المصري اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في مايو مقابل 38.6% في أبريل.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي ارتفع 2.8% على أساس شهري في مايو من 1.7% في أبريل.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أمس، تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو من 30.6% في أبريل.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في شهر أبريل الماضي.

وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع مؤشر المواد الغذائية والمشروبات والذي نما 4.7% على أساس شهري مقارنة مع 2.2% في أبريل.