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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي يرتفع إلى 40.3% في مايو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:08 صباحاً - كشفت بيانات البنك المركزي المصري المصري اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في مايو مقابل 38.6% في أبريل.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي ارتفع 2.8% على أساس شهري في مايو من 1.7% في أبريل.
وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أمس، تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو من 30.6% في أبريل.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في شهر أبريل الماضي.
وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع مؤشر المواد الغذائية والمشروبات والذي نما 4.7% على أساس شهري مقارنة مع 2.2% في أبريل.
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