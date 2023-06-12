انت الان تتابع خبر دليل لإدارة علاقة المستثمرين في الأردن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت بورصة عمّان الدليل التعريفي بشأن إدارة علاقات المستثمرين بهدف نشر الوعي لدى الشركات المدرجة في البورصة بمفهوم إدارة علاقات المستثمرين والفوائد التي تعود عليها وعلى جميع الأطراف ذات العلاقة، من خلال إنشاء مثل هذه الدائرة أو الوحدة في الشركة نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه علاقات المستثمرين في فتح قنوات تواصل فعّالة مع ذوي العلاقة من محللين ماليين ومستثمرين وممثلي الإعلام ومساهمين وغيرهم، ونقل المعلومات المتعلقة بالسوق إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الشركة، الأمر الذي يؤدي إلى توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين وتعزيز جاذبية وتنافسية هذه الشركات، والحد من الشائعات السلبية التي تؤدي إلى إحداث خلل وإرباك في السوق وتقلبات في أسعار وأحجام التداول.

وقالت البورصة في بيان صحفي إن الدليل التعريفي يتضمن مفهوم إدارة علاقات المستثمرين وأهمية وجود مثل هذه الدائرة أو الوحدة في الشركة وأبرز المهام التي تقوم بها ومزايا وجودها داخل الشركة، إضافة إلى التطرق إلى المبادئ الأساسية التي تقوم عليها علاقات المستثمرين الفعالة، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على "الدليل التعريفي بإدارة علاقات المستثمرين" من خلال الضغط هنا.

ومن الجدير بالذكر بأن البورصة قد ألزمت الشركات المدرجة التي تشملها عينة الرقم القياسي ASE20 بإنشاء وحدة أو دائرة خاصة تكون مسؤولة عن علاقات المستثمرين خلال عام 2023 وفقا للقواعد التي قامت البورصة بإصدارها سابقا.